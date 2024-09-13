بالصور.. هكذا احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد خطيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع خطيبها احتفالا بعيد ميلاده.

ونشرت نادين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبيبي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الله يخليكم لبعض" ، "لايقين لبعض" ، "كل العمر سوا" ، "شو حلوين مع بعض" ، "ملكة جمال الكون" .

وكانت نادين نجيم، قالت في تصريحات سابقة نهاية يناير الماضي، إنها تستعد للزواج قريبا، مؤكدة أنها اختارت فصل الصيف للاحتفال بالزفاف.

وتابعت "نادين" في حوارها مع كاميرا حفل joy awards بالمملكة العربية السعودية عبر قناة MBC1: "قريبا الزواج، عن جد ما حددنا بس الموضوع قرب، أكيد في الصيف لكن مش عارفين أوله أم نصفه أو أخره، بنفكر إننا نعمل شيء بلبنان وشيء برة".

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل 2024، والعمل من بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

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