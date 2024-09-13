شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم صبا مبارك فى الدورة السادسة من مهرجان ميدفست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مينا النجار، مدير ومؤسس مهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة، إن الهدف من المهرجان هو سرد قصص وحكايات حقيقية و واقعية عن الجمهور، وكان هذا الهدف من تأسيس المهرجان الذى بدأت نسخته الأولى فى عام 2017، من أجل تقديم أعمال فنية تروى عن معاناة الناس خاصة فى القضايا الصحية الشائكة.. وشارك فى حفل الافتتاح كلًا من الفنانة صبا مبارك والتى صعدت على خشبة المسرح من أجل تكريمها واستلام درع التكريم.

كما حضر الفنان أسامة الهادى، بينما قدم الفنان هانى عادل أغنية الافتتاح.

أيضًا أكد مدير ومؤسس مهرجان ميدفست، خلال حفل الافتتاح الذى انطلق اليوم الخميس، أن نحو 32 فيلم من 9 بلدان مختلفة، يشارك فى النسخة السادسة من المهرجان هذا العام، لافتًا إلى أن القائمين على المهرجان نجحوا فى رفع درجة الوعى لدى 2500 شخص فى محافظات مصر بقضية العنف الأسرى، كما تم تدريب وتأهيل قرابة 31 فرد ليكونوا قادة ثقافيين، وهم من شاركوا فى تنظيم هذه النسخة من المهرجان.



وأضاف " النجار"، أن المهرجان اختار قضية شائكة وهيرقضية العلاقات والتى لها أبعاد اجتماعية ونفسية شديدة الأهمية بين الأفراد، لذا كان لابد من استغلال السينما وأدواتها الساحرة فى إنتاج أفلام تناقش العلاقات بكافة أشكالها بعمق اجتماعى متكامل.

يذكر أن حفل الافتتاح لمهرجان ميدفست، أول ملتقى للأفلام القصيرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد انطلق اليوم، حيث يولى اهتمام برفع الوعى بالقضايا الصحية الهامة، كما يكشف عن التداخل بين السينما والصحة، ويلقى الضوء على القضايا غير المقبولة اجتماعيًا من أجل إرساء أكثر قبولا للمجتمع لتقديمها للجمهور.



هذا وقد وقع اختيار المهرجان فى نسخته السادسة هذا العام، على قضية شائكة وهى "العلاقات"، من خلال تسليط الضوء على العلاقات الإنسانية بكافة أشكالها، واستخدام السينما فى التعبير الدقيق عن العلاقات وتشريحها على الشاشة، وبلورتها فى صورة عمل فنى قادر على جذب انتباه الجمهور والتفاعل معه.



أيضًا تناول المهرجان قضية العلاقات بين أفراد الأسرة، خاصة أن العلاقات أكبر مؤشر للسعادة والصحة على مدى الحياة.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان فى نسخته السادسة لعام 2024، من الفترة 12 إلى 15 سبتمبر الجاري.