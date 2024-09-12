شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حمزة نمرة يشوق متابعيه لأغنية جديدة بفيديو من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل حمزة نمرة مع متابعيه عبر حسابه على موقع فيس بوك ببرومو أغنية جديدة يستعد لطرحها قريبًا، وذلك بعدما نشر فيديو لها من الكواليس، ظهر فيه أثناء العمل عليها واكتفى بتشويق جمهوره لها على أن يتم طرحها قريبًا.

على جانب آخر سبق وكشفت الفنانة روجينا عن كواليس التعاون مع المطرب حمزة نمرة لغناء تتر مسلسلها الأخير "سر إلهى"، للمذيعة فاطمة مصطفى على الراديو 90.90، مضيفة: "حمزة مطرب كبير، والتعاون معه يمثل إضافة كبيرة نظرًا لجماهيريته الواسعة".

وأضافت روجينا : "حمزة نمرة طلب مننا عدم طرح الأغنية إلا قبل رمضان بمدة قليلة وراهن أن جمهوره سيسمعها بهذا التوقيت، وهو ما يساهم فى نجاح العمل، وبالفعل صدق، والأغنية فور طرحها أصبحت تريند".