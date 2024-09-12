شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "بليغ عاشق النغم" بدار الأوبرا فى ذكرى رحيل بليغ حمدى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز القومى للسينما، مساء اليوم الخميس، على المسرح الصغير، فيلم تسجيلى عن الموسيقار الراحل بليغ حمدى، والذى حمل عنوان "بليغ عاشق النغم"، من إخراج حسين بكر وفكرة و سيناريو فايزة هنداوى، والذى تناول مشوار ومسيرة بليغ حمدى الفنية، والتى تركت بصمة وتاريخ فنى غير من ملامح الأغنية المصرية.

تناول الفيلم الذى شارك به كل من الفنان على الحجار والفنانة عفاف راضى، وهم من أهم المواهب الفنية التى نجح الموسيقار الراحل فى اكتشافهم ومنحهم الفرصة للظهور لأول مرة.

رصد الفيلم نشأة بليغ حمدي الفنية وكيف كانت لها تأثير كبير على عبقريته الموسيقية، التى تركت أرث كبير من الأغانى المصرية، التى لازالت باقية حتى الآن.

ومن جانبه أكد المخرج حسين بكر، أن الفيلم التسجيلى الذى يتناول مسيرة الموسيقار بليغ حمدى، كان بمثابة حلم تحقق وخرج للنور، لتسليط الضوء عن عبقرية بليغ وتوهجه الفنى، من خلال التعاون الذى جمعه مع كوكب الشرق أم كلثوم، بجانب دوره فى المسيرة الفنية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والشراكة الفنية والعاطفية مع الفنانة وردة التى صنعت شخصية وردة الحقيقية.



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