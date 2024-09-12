شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة السادسة من مهرجان ميدفست بمشاركة 32 فيلما قصيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل حفل الافتتاح لمهرجان ميدفست، أول ملتقى للأفلام القصيرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى نسخته السادسة، والذى يولى اهتماما برفع الوعى بالقضايا الصحية الهامة، كما يكشف عن التداخل بين السينما والصحة، ويلقى الضوء على القضايا غير المقبولة اجتماعيًا، ويشارك 32 فيلما قصيرا من 9 دول مختلفة.



هذا وقد وقع اختيار المهرجان في نسخته السادسة هذا العام، على قضية شائكة وهى " العلاقات "،من خلال تسليط الضوء على العلاقات الإنسانية بكافة أشكالها، واستخدام السينما فى التعبير الدقيق عن العلاقات وتشريحها على الشاشة، وبلورتها فى صورة عمل فنى قادر على جذب انتباه الجمهور والتفاعل معه.



أيضًا تناول المهرجان قضية العلاقات بين أفراد الأسرة، خاصة أن العلاقات أكبر مؤشر للسعادة والصحة على مدى الحياة.

وشارك فى حفل الافتتاح كل من الفنانة صبا مبارك والتى يكرمها المهرجان، والفنان أسامة الهادى، بينما قدم الفنان هانى عادل أغنية الافتتاح.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان فى نسخته السادسة لعام 2024، من الفترة 12 إلى 15 سبتمبر الجاري.