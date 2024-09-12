شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض وصبحى خليل فى عزاء والدة المخرج أحمد شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم على المشاركة في عزاء والدة المخرج أحمد شاهين بمسجد الحامدية الشاذلية، منهم محمد رياض وعصام شاهين وطارق علام وصبحي خليل.

ويستقبل المخرج أحمد شاهين العزاء في والدته الحاجة كاريمان فرج، بمسجد الحامدية الشاذلية وسط أقاربه وأصدقائه المقربين، كما حرصت الفنانة لوسى على أن تكون ضمن أوائل الحضور ممن يقدمون واجب العزاء فى والدة المخرج أحمد شاهين التى رحلت عن عالمنا أمس.

وكان قد نعى المؤلف عمرو محمود ياسين والدة المخرج أحمد شاهين على موقع فيس بوك قائلاً : ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى صديقي العزيز المخرج أحمد شاهين في وفاة والدته الغالية ، اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، و إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما سبق وأعلن المخرج أحمد شاهين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن وفاة والدته.



عزاء والدة المخرج أحمد شاهين



محمد رياض



عزاء والدة المخرج أحمد شاهين فى الحامدية الشاذلية



عزاء والدة المخرج احمد شاهين



عزاء والدة المخرج أحمد شاهين



عزاء والدة المخرج احمد شاهين (1)



عزاء والدة المخرج احمد شاهين (2)



عزاء والدة المخرج احمد شاهين (3)



عزاء والدة المخرج احمد شاهين (4)



عزاء والدة المخرج احمد شاهين (5)



عزاء والدة المخرج احمد شاهين (6)



عزاء والدة المخرج احمد شاهين (7)