شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء والدة المخرج أحمد شاهين بالحامدية الشاذلية.. ولوسى أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المخرج أحمد شاهين فى تلقي العزاء في والدته الحاجة كاريمان فرج، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية وسط أقاربه وأصدقائه المقربين، كما حرصت الفنانة لوسى على أن تكون ضمن أوائل الحضور ممن يقدمون واجب العزاء فى والدة المخرج أحمد شاهين التى رحلت عن عالمنا أمس.

وكان قد نعى المؤلف عمرو محمود ياسين والدة المخرج أحمد شاهين على موقع فيس بوك قائلاً : ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى صديقي العزيز المخرج أحمد شاهين في وفاة والدته الغالية ، اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، و إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما سبق وأعلن المخرج أحمد شاهين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن وفاة والدته.