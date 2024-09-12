شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يكرر تعاونه مع مؤلف علاقة مشروعه فى للعدالة وجه آخر والان مع تفاصيل الخبر

يكرر النجم ياسر جلال تعاونه مع السيناريت عمرو الدالى، فى مسلسله الجديد "للعدالة وجه آخر" المكون من 15 حلقة والذى تعاقد على بطولته للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، وذلك بعدما قدما سوياً مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة أيضاً في شهر رمضان قبل الماضى.

مسلسل "للعدالة وجه آخر" مكون من 15 حلقة وتأليف عمرو الدالى وإخراج محمد يحيى مورو وإنتاج محمد مشيش وتدور أحداثه في إطار إجتماعى، ومقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث يستعد القائمون على العمل لبدء التحضيرات خلال الأيام المقبلة والاستقرار على التفاصيل النهائية الخاصة بالشخصيات تمهيداً لبدء التصوير حسب الخطة التي تقررها الشركة المنتجة.

مسلسل "علاقة مشروعة" تم عرضه فى رمضان 2023، وشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال كلاً من: مى عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وفى سياق متصل يواصل ياسر جلال تصوير المشاهد الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" المكون من 15 حلقة والذي يتبقى فيه أسبوع تصوير ويتم الانتهاء من العمل بالكامل تمهيداً لعرض في رمضان 2025، وذلك بعدما تم عرض الجزء الأول من 15 حلقة أيضاً في رمضان الماضى وتحقيقه نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى.

مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.