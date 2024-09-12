تعاونت فيه مع طليقها.. آيتن عامر تتصدر التريند وتنشر مقطع من كليب "بناقص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصدر اسم آيتن عامر، تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، لتقوم بإعادة نشر مقطع فيديو من كليب أغنيتها "بناقص" التي سبق أن طرحتها عام 2022 .

ونشرت "آيتن" مقطع من كليب "بناقص" ترويجا للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بناقص.. الأغنية موجودة على كل المنصات تقدروا تشوفوا الكليب على يوتيوب، اكتبوا بس في السيرش اسم الأغنية".

وتفاعل الجمهور مع الكليب، وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: "طب والله صوتها حلو يا جماعة" ، "حلو الصوت" ، "روعة يا أحلى آيتن في الدنيا" ، "الأغنية جميلة أوي وصوتك حلو" ، "إيه الأغنية الجميلة دي والعسل" ، "العاطفة في صوتك تلمس الروح".

فيما علق آخرون، "بصراحة أبهرتني بصوتها" ، "مكنتش متوقع أن صوتك بالجمال ده يا آيتن" ، "قنبلة بالتمثيل والغناء" ، "مش مصدق الجمال والصوت والحلاوة".

أغنية "بناقص" تعد أولى أعمال آيتن عامر الغنائية والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتولى مدير تصويرها طليقها محمد عز العرب.

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