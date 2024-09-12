مسلم يطرح أغنيته الجديدة "واحشاك" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المطرب مسلم، اليوم الخميس، أغنيته الجديدة "واحشاك" وهي التاسعة من ألبومه الجديد، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويقدم مسلم من خلال الأغنية صورة لحوار افتراضي بين قلبه وعقله، وصراع داخلي عن الحزن بسبب فراق الحبيب، وشعور قلبه بعدم النسيان إلا أن عقله يكشف له الحقيقة، وينصحه بالتعايش مع الأمر الواقع.

أغنية "واحشاك" كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

تأتي هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغاني السابقة التي قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهى درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب كانت مليئة بالغدر والخداع.. وأغنية "صعبان عليك" والتى يحكى فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه.. و "سابوك فى البيت" التى أهداها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق.. و "هنتقابل" التى وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومعاملته مثل شخص غريب.

و"متزعلش" وتناول فيها فكرة الخوف من الارتباط، والدخول فى علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة.. و"واحد زيك" قدم فيها مدى قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.. و"اتقابلنا" قدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة.. و"كفاية فراق" قدم فيها حالة حزن الإنسان على قلبه وعدم استقراره.

وتقول بعض كلمات أغنية "واحشاك":

واحشاك

عارف يا قلبي لسه طبعا مش ناسيها

عمال تنادي كل يوم بالليل عليها

جواك عذاب مبينتهيش

واخداك

لسه المشاعر ليها وبيكبر حنينك

حاسس بنقص في كل حاجة تشوفها عينك

انسى بقى علشان نعيش

لا دموعها بقيت علينا

ولا حتى الضحكة لينا

احنا صحيح ابتدينا

لكن مكملناش

ومكانا معادش فاضي

أنا وأنت في عينها ماضي

أقفل بقى الصفحة دي

ويا ريت ما تفتحهاش.

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