كارول سماحة.. "كتير بخاف" الأعلى مشاهدة في ألبوم "مختلفة"

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت أغنية الفنانة كارول سماحة الجديدة “كتير بخاف” الأعلى مشاهدة بين أغاني ألبوم “مختلفة”، الذي تم طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الشهيرة.

فريق عمل أغنية كتير بخاف وكلماتها

سجلت أغنية كتير بخاف أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات وألحان نبيل خوري، وتقول كلماتها "الله يسعدك و عني يبعدك حبك علمني درس ودعتك انا و من بعدك انا ما عدت وثقت بشخص كثير بخاف ارجع عيد قصة حب و شخص جديد يطلع مثلك يطلعلي مثلك و صرت بشوف كل الناس كذابين بلا إحساس بيعنيي عم شوفن مثلك سودت الدني بوجودك معي و هلّأ لحالي صرت مني لإلك و منك لإلي وعغيابك كثير كبرت.

ألبوم كارول سماحة.. أسماء أغاني ألبوم مختلفة وعددهم

يتكون ألبوم كارول سماحة مختلفة 14 أغنية “غنوا لحبيبي، نفس، حالة تخدير، كتير بخاف، أجمل سنين، مختلفة، حبيبي سلام،

خبيني بشنطة، بقيت أسد، بتعقد، طب وبعدين، وقت الحب، اضحك ياقلبي، بوسة”، ومن المقرر طرحه في التاسع من سبتمبر الجاري.

تفاصيل أغنية كارول سماحة بوسة

قدمت كارول سماحة حديثًا أغنية بوسة، التي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها “لي طريقتى حبيبى بَحبك واللى يحِبك أحِبهُ كمان على طريقتى ب أقول وب أدلع واللى يِدلع مُش خسران أنا بحبك وب أنانية أيوة ده عشق واصل ل جنون يعنى إستحمل غيرتي شوية مانت عيونك أحلى عيون ليا طريقتي بقى طب بوسة بوسة بوسة بوسة مِن هِنا بوسة بوسة بوسة ياللا خُدها ب الهنا حالاً غمض عينيك لسه فى مُفاجأه ليك دى كمان دى كمان دى

عشان خاطرى انا حبيبى مِن غير أى مُناسبة إنت أعز وأغلى حَبيب فى ناس ياما بِتحب ب نِسبة وأعمل ايه ف قلبى ال حّبيب ليا طريقتي بقى أنا بحبك وإنت عارفنى لو توحشني أنا بعمِل ايه مش مُمكن حاجه توقفنى الشوق ده أنا مقدرش عليه ليا طريقتي بقى”.

تفاصيل أغنية نسخة مني كارول سماحة

بالإضافة إلى أغنية “نسخة مني” التي حققت 22 مليون مشاهدة،

وتقول كلماتها "

يمكن تتفاجأ بكلامي رح قلك شو عم حس آخر فتره علاقتنا ما عادت حب و بسر يا نسخة مني حبك قاتلني بالدنيي مين بيحبك قدي أنا أنا ما بتخيل حالي من دونك وبطفي عيوني تیعیشو عیونک يا إنتا إلي يا عمري

ما كون رح ضل بقلبك أنا الأولى نحنا روح بجسمين قلب ومقسوم تنين منشبه بعضنا لدرجة صرنا شخص بشخصين أصلا ما في حدا بالدني حبك متلي صوتك معي حارسني ما بيفارقني في شي غریب حبیبي فیک معلقني شوف العمر ما أجملو ونحنا سوا