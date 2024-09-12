عزيز الشافعي ينشر صورة مع نانسي عجرم ويعلق: "مع القمر الاستثنائية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص الملحن عزيز الشافعي على مشاركة متابعيه صورة تجمعه بالمطربة نانسي عجرم، عقب وصولها مصر الأيام الماضية.

ونشر عزيز صورة مع نانسي، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "مع القمر الاستثنائية السوبر نانسي عجرم، نورتي مصر و ان شاء الله نجاحات جديدة سوا".

وطرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على موقع يوتيوب والمنصات الموسيقى المختلفة.

وأحيت نانسي خلال الفترة الماضية حفلا غنائيا يوم 16 أغسطس الماضي ، بالمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضا..

"أنا حلوة عشان وياك".. إسراء عبد الفتاح توجه رسالة للميرغني في عيد زواجهما