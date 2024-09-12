صورة رومانسية تجمع محمد سامي ومي عمر في فرنسا.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المخرج محمد سامي متابعيه، على السوشيال ميديا، صورًا جديدة له وظهر برفقة زوجته الفنانة مي عمر، بجوار متحف اللوفر في فرنسا.

ونشر سامي صورة رومانسية تجمعه بمي عمر عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وانهالت عليهم تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أفضل مخرج وأفضل ممثلة"، "الله يخليكم لبعض"، "أحب هذين الزوجين كثيرًا"، "جمال ولطافة الصورة"، "ربنا يحفظكم يا احلى زوجين"، "الزوجين المفضلين لدي"، "احلى زوجين في الكون كله".

يذكر أن، محمد سامي يتعاون مجددا مع زوجته الفنانة مي عمر بعد تجربتهما في "نعمة الأفوكاتو" بمسلسل جديد سيعرض في رمضان 2025 بعنوان "إش إش".

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