أحدث ظهور.. تارا عماد على جبل سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:
شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها، صورًا جديدة لها أثناء زيارتها لـ جبل سانت كاترين بسيناء، ولاقت تفاعل جمهورها.
ونشرت تارا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنت مش بتطلع الجبل عشان تتعلم، بتطلع عشان تتعرف على نفسك."
وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمراية، قلبي العسل، ربنا يحفظك ماشاء الله، الله يحفظك حبيبتي، بحبك وبحب جمالك أوي، كتير رقيقة".
يذكر أن أخر أعمال الفنانة تارا عماد كان مسلسل "ألف ليلة وليلة- جودر" الذي عرض في رمضان 2024 من بطولة النجوم: ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.
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