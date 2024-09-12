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أحدث ظهور.. تارا عماد على جبل سانت كاترين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها، صورًا جديدة لها أثناء زيارتها لـ جبل سانت كاترين بسيناء، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت تارا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنت مش بتطلع الجبل عشان تتعلم، بتطلع عشان تتعرف على نفسك."

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمراية، قلبي العسل، ربنا يحفظك ماشاء الله، الله يحفظك حبيبتي، بحبك وبحب جمالك أوي، كتير رقيقة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة تارا عماد كان مسلسل "ألف ليلة وليلة- جودر" الذي عرض في رمضان 2024 من بطولة النجوم: ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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