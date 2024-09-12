تايلور سويفت تفوز بحصّة الأسد في حفل جوائز MTV ميوزيك أووردز  وهذه قائمة الفائزين

يمثّل حدث هذا العام من حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام ٢٠٢٤،علامة فارقة خاصّة أنّ جائزة VMAs تحتفل بالذّكرى الأربعين لتأسيسها حيث تمّ تقديم سلسلة من العروض التي لا تُنسى واللحظات المميّزة التي ضمّت أشهر الفنّانين لهذا العام (شاهدوا الفيديو).

أقيم حفل VMA في UBS Arena في نيويورك، وقدّمته ميغان ذي ستاليون.

من بين المفاجآت حصول كاتي بيري على جائزة Video Vanguard Award لتأثيرها الدّائم على الموسيقى والثّقافة الشّعبيّة. وقدّمت عرضًا استعراضيا بحضور خطيبها الممثل اورلاندو بلوم.

تصدّرت تايلور سويفت قائمة الفائزين بسبع جوائز من أصل عشرة ترشيحات من بينها تعاونها مع بوست مالون في أغنية “Fortnight”

من جانبها، فازت سابرينا كاربنتر بجائزة Moon Person لأفضل أغنية لهذا العام، وتمّ اختيار تشابيل روان كأفضل فنّانة جديدة في عرض عام ٢٠٢٤.

كما حصلت النّجمة ميغان ذي ستاليون على جائزة أفضل إخراج فنّيّ وأفضل فيديو موسيقي رائج لأغنية “Mamushi” مع يوكي شيبا.

إليكم قائمة جوائز إم تي في للفيديو الموسيقيّ لعام ٢٠٢٤:

فيديو العام – تايلور سويفت – Fortnight

فنّان العام – تايلور سويفت

أغنية العام – سابرينا كاربنتر – Espresso

أفضل فنّان صاعد- تشابل روان

أفضل أداء العام- • June ٢٠٢٤: Le Sserafim – “Easy”

أفضل تعاون – تايلور سويفت وبوست مالون في ” Fortnight”

أفضل موسيقى البوب – تايلور سويفت

أفضل الهيب هوب – إيمينيم – ” Houdini”

أفضل آر أند بي – SZA – ” Snooze”

أفضل بديل – بنسون بون – “أشياء جميلة”

أفضل روك – ليني كرافيتز – “الإنسان”

أفضل عمل لاتيني – أنيتا – ” Mil Veces”

أفضل Afrobeats – تيلا – “الماء”

أفضل كيبوب – ليزا – “روك ستار”

فيديو من أجل الخير- بيلي إيليش – “ما الذي صنعت من أجله؟ (من الفيلم السّينمائيّ “باربي”.

أفضل اتجاه- تايلور سويفت وبوست مالون – Fortnight

أفضل تصوير سينمائيّ- أريانا غراندي – “لا يمكننا أن نكون أصدقاء (انتظر حبّك)”

أفضل تحرير – تايلور سويفت وبوست مالون – Fortnight

أفضل الكوريغرافيا- دوا ليبا – Houdini

أفضل المؤثّرات البصريّة – إيمينيم – “هوديني”

أفضل إخراج فنّيّ – ميغان ثي ستاليون – “بوا”

VMAs الأداء الأكثر شهرة – كاتي بيري – “Roar”.

أفضل فيديو رائج – ميغان ذي ستالون “ماموشي”.

أفضل مجموعة: “سبعة عشر “.

أغنية الصّيف – تايلور سويفت. بوست مالون – “Fortnight”