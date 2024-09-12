شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الذكرى الـ 11 لعرض أولى حلقات سلسلة Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 11 لعرض أول حلقة من مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، حيث طرحت أول حلقة يوم 12 سبتمبر من عام 2013 على شبكة بى بى سى الثانية.

واستطاع مسلسل Peaky Blinders في جذب انتباه الملايين من متابعين هذا النوع خاصة من المسلسلات من حول العالم، وقامت بشرائه وعرضه عدة شبكات ومنصات منها منصة نيتفلكس.

وتجرى نتفليكس حاليا العمل على فيلم جديد مشتق من سلسلة Peaky Blinders، والتي لم تكشف عن قصته أو موعد طرحه بعد إلى الان، ألا أنه سيقوم النجم العالم كيليان مورفى الذى اشتهر بـ تقديمه شخصية توماس شيلبى في سلسلة Peaky Blinders، ببطولة الفيلم الجديد.

مسلسل Peaky Blinders تكون من 6 مواسم وكل موسم منهم تكون من 6 حلقات طرحت بشكل أسبوعى، وطرحت أخر حلقات السلسلة في 2022.

وتم ترشيح المسلسل لـ 55 جائزة عالمية، حاز على جائزة الـ Bafta لـ أفضل مسلسل درامى في عام 2018، بالإضافة إلى 24 جائزة أخرى.

وحصل مسلسل Peaky Blinders على تقييم وصل إلى 8.8 على موقع IMDB، وتقييم %93 من قبل النقاد العالميين من على موقع التقييمات العالمى Rotten Tomatoes.

Peaky blinders يحكى عن عصابة تتكون من ثلاثة أشقاء فى مدينة "برمنجهام" الإنجليزية، عقب الحرب العالمية الأولى، حتى وصولها إلى السيطرة على لندن، وعرض فى أربعة مواسم ومن المقرر عرض الموسم الخامس له فى 2019، من إعداد وتأليف ستيفن نايت، وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، باول انديرسون، والممثلة الراحلة هيلين ماكرورى.



peaky blinders



مسلسل peaky blinders