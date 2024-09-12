شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات نشال مسلسل أحمد أمين فى رمضان 2025 والأحداث كوميدى فانتازى والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد النجم أحمد أمين على بطولة مسلسل جديد بعنوان "مذكرات نشال" للعرض في شهر رمضان 2025، ويقدم أمين خلال أحداث الكوميديا المعتمدة على الفانتازيا، ليعود أمين إلى دراما رمضان المقبل بعد غيابه عن موسم 2024، حيث قدم آخر أعماله "الصفارة" في رمضان 2023 ودارت أحداثه في إطار كوميدى فانتازى أيضاً.

وقدم أحمد أمين مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى دراما رمضان 2023، وشارك فى بطولته طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

ودارت أحداث مسلسل "الصفارة" حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.