شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تسيطر على جوائز MTV بأغنية "Fortnight" والان مع تفاصيل الخبر

سيطرت النجمة العالمية تايلور سويفت على جوائز MTV، بأغنيتها "Fortnight"، حيث وزعت جوائز MTV Video Music Awards لعام 2024 في نيويورك، وفازت تايلور سويفت بجائزة فيديو كليب العام وفنانة العام وأغنية الصيف وأفضل موسيقي بوب وأفضل تعاون في العام وفاز كليب الأغنية بجائزة أفضل إخراج وأفضل مونتاج.

فيما حصلت على أغنية العام سابرينا كاربنتر بأغنية Espresso ونال جائزة أفضل فنان جديد تشابل روان.

كشف الموزع كريم عبد الوهاب، عبر حسابه بموقع فيس بوك، عن تعاونه مع النجمة العالمية تايلور سويفت، في أغنية من ألحان وكلمات العالمي JHart وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وكان الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب قد قدم الموسيقى التصويرية لمسلسل "سر إلهى"، بطولة النجمة روجينا.

وتتر أغنية البداية من توزيع كريم عبد الوهاب، ويقوم النجم حمزة نمرة بتقديمها من كلمات حمود فاروق والألحان لـ حمزة نمرة، فضلاً عن تقديمه مقطوعة موسيقية لتتر النهاية من تأليفه.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور أحداث مسلسل "سر إلهى" في إطار اجتماعى تشويقى، حول نصرة، التي تتعرض للظلم من أقرب الناس لها، بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها تنتقل نصرة للقاهرة تاركة المنصورة، ثم تتهم في قضية قتل، لتخرج منها أقوى وتحاول الانتقام.





تايلور سويفت



تايلور سويفت



تايلور سويفت