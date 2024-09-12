شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنجح رنا رئيس فى اختبارات الحلقة الأولى من إنترفيو وتحصل على الوظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل إنترفيو، الذى يعرض على منصة watch it، ومن أحدث أعمالها الأصلية، بخناقة كبيرة بين شخصين، ثم كتابة قبل إنترفيو بعشرين يوم.

وبعد ذلك دخول الفنانة رنا رئيس "نادين رشوان " شركة لاجراء إنترفيو كمحللة بيانات فى تطبيق “ match maker” وعليها أن تنجح فى كل إنترفيو تمر به.

وتذهب نادين إلى المنزل وتجلس مع والدها ووالدتها وتذاكر من أجل أن تكسب ثقة المدير وتأخذ الوظيفة وتعدى أكثر من إختبار.

العرض الأول لمسلسل إنترفيوبطولة رنا رئيس وخالد شباط على منصة watch it، من إخراج أحمد خالد أمين، وهو البطولة الأولى المطلقة للفنانة رنا رئيس، والعمل من إنتاجات watch it الأصلية.

مسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.