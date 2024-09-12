شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية سرية تنهى زواج جو جوناس وصوفي تيرنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع TMZ أن طلاق النجمان العالميان جو جوناس وصوفي تيرنر قد انتهى مع توصل الثنائى إلى تسوية، وفقًا لوثائق قانونية جديدة، حصل عليها موقع TMZ، توصل جو وصوفي إلى تسوية بشأن طلاقهما ووقع عليها القاضي.

شروط التسوية سرية حتى الآن، ولكن التسوية تدور بشكل أساسى حول الممتلكات وحضانة الأطفال.

جو وصوفي عازبان رسميًا مرة أخرى، في نظر القانون، لكنهما انتقلا بالفعل إلى علاقات رومانسية جديدة، حيث تواعد صوفي الأرستقراطي البريطاني بيريجرين بيرسون، وكان لجو علاقة عاطفية مع الممثلة ستورمي بري ومن بعدها على علاقة بالممثلة اللبنانية ليلى عبد الله.

تأتي التسوية بعد أكثر من عام بقليل من تقديم جو طلب الطلاق بعد أشهر من المشاكل الزوجية بينهما.

بدأ الزوجان السابقان في المواعدة لأول مرة في عام 2016، وفي العام التالي خطبا، وتزوج جو وصوفي في عام 2019 في حفل زفاف في لاس فيجاس.