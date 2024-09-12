شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم عاشق يتخطى المليون جنيه في شباك التذاكر فى أول يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

تخطى فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم، مليون جنيه إيرادات فى شباك التذاكر خلال أول يوم عرض، وذلك بعدما إنطلق الفيلم أمس الأربعاء 11 سبتمبر بعد تأجيل عرضه ما يقرب من العامين، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 1.043.626 مليون جنيه.

فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

وفيلم "عاشق" ليس أول فيلم يشهد التعاون بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فقد شارك الثنائي من قبل في فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، ودارت أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

وشهد تعاون آخر بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، من خلال فيلم "قمر 14" والتي تقع أحداثه حين يعتلي قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل.