هل يملك عمرو مصطفى حق إعادة تقديم "مشربتش من نيلها" بدون شيرين عبدالوهاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دعوة الملحن عمرو مصطفى، إلى إعادة تقديم أغنية "مشربتش من نيلها" بأصوات جديدة، بدلا من المطربة شيرين عبدالوهاب، طرحت السؤال عن مدى قانونية تلك الخطوة

الملحن عمرو مصطفى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "الأصوات المصرية الجميلة، عايزكم تحفظوا أغنية ( مشربتش من نيلها)، لأننا بنعيد توزيعها الآن، كلمات الشاعرة الكبيرة نور عبدالله، وألحاني".

وتابع: "غنوها وارسلوا لي أصواتكم عبر الانستجرام، علشان تنزل قريب بصوت مصري جديد"

مصدر في جمعية المؤلفين و الملحنين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال : "يهمني أن أوضح نحن كجمعية ليس لنا صلة مباشرة بالقضية، لأن عمرو ليس عضوا بها، ولكن وفقا للقوانين المعمول بها، يملك الملحن الحق في تلك الخطوة، في حالة واحدة، وهي موافقة مؤلفة الأغنية الشاعرة نور عبد الله، وقبل ذلك منتج العمل، وهو التلفزيون المصري، لأن الجهة المنتجة هي التي أصبحت صاحبة الحق فى هذا"

"مشربتش من نيلها"، من كلمات الشاعرة نور عبد الله، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج أحمد المهدي، وتولى أنتاجها التلفزيون المصري، وتم عرض الفيديو كليب عام 2011