أحمد سعد يطرح أغنية "الزين" بالتعاون مع الشاب خالد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان أحمد سعد أحدث أعماله الغنائية، بالتعاون مع المطرب الجزائري الشاب خالد، وجاء الأغنية بعنوان "الزين"، وذلك على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر سعد مقطع من الأغنية من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال دا، اسمعوا دلوقتي أغنية "الزين"، مع الشاب خالد على يوتيوب، وكل المنصات".

يذكر أن الفنان أحمد سعد احتفل قبل أيام قليلة، بتصدر أغنيته "بنت ناس" تريند يوتيوب بعد ساعات من طرحها.

وكتب عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "بنت ناس تريند 1 مصر، وتريند في جميع الدول العربية".

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. محمد سامي يكشف سر فقدان وزنه

"صور رومانسية".. هاجر أحمد في أحدث ظهور بصحبة زوجها