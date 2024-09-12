"عمرها ما اشتكت ولا قالت حقوق المرأة".. عمرو سعد يتحدث عن والدته بطريقة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث الفنان عمرو سعد عن والدته بشكل مؤثر، خلال تقديمه برنامج "بيت السعد" مع شقيقه المطرب أحمد سعد، في حضور الدمية الكوميدية "أبلة فاهيتا"، والمذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر".

وقال عمرو سعد عن والدته: "أمي علاقتها بينا كانت عبارة عن دراما فيلم طويل يارب ما يخلص ويديها طولة العمر، أمي فيلم طويل ومتنوع فعلا ينفع يتعمل دراما مش عادية، تراجيدي وكوميدي وأكشن".

وأضاف: "إحنا 9 أخوات 5 رجالة و 4 بنات أبويا اتوفى وأمي ربتنا، كانت كل يوم يوم بتنزل تروح السوق وتجيب الخضار وتطبخ لينا وتشرف على الدروس الخصوصية وتروح المدرسة تتخانق مع المدرسين، تروح يمين وشمال وتذاكر وتغني وتلاعبنا وتحمينا".

وتابع: "أمي ست قوية، من حلاوة الست بتاعت زمان لا بتنظر على الغير ولا الجونة، حتى وهو بابا عايش عمرها لا اشتكت ولا قالت حقوق المرأة ولا فين المساواة".

وينتمي البرنامج لنوعية المنوعات ويخرجه محمد سامي ويعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناًء وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.

وفي كل حلقة، يستقبل عمرو سعد وأحمد سعد ضيفًا جديدًا يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية، ويستمعان إلى رأيه في عدة مواضيع، إضافة إلى فقرات متنوعة يستعرض خلال الضيف بعض مهاراته ومواهبه.

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