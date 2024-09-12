ميرنا وليد - بيروت - نجحت الفنانة العالمية كاميلا كابيلو بلفت الأنظار إليها خلال حضورها حفل MTV Video Music Awards بإطلالة مميزة، حملت فكرة غريبة.

وقد إختارت كاميلا كابيلو فستاناً باللونين الأسود والبيج طويل وضيق وبزخرفة رائعة من تصميم اللبناني طوني ورد.

وقد نسقت كاميلا مع إطلالتها عقد كبير، و"طرحة" رأس باللون الأيود، وكأنها تجسد فكرة العروس الحزينة.

ومن الناحية الجمالية، تخلت كاميلا عن شعرها الأشقر الذي أطلت فيه لفترة طويلة، وإختارت الظهور بشعر باللون الأسود مجدداً، كما طبقت ماكياج ناعم يليق بملامحها، وبالإطلالة التي إختارتها.

وكان قد خطف الفنان العالمي زين مالك والفنانة العالمية كاميلا كابيلو الأنظار بأسبوع الموضة في نيويورك، وأثارا إهتمام عدسات الكاميرات، خلال ظهورهما بأحد عروض الأزياء جنباً إلى جنب.

وقد بدا الثنائي بغاية التناغم والسعادة، وفاجأ الجمهور بهذا التقارب، ما دفعهم للتساؤل عما إذا كانت تربطهما علاقة، خصوصاً وأن زين لم يرتبط رسمياً منذ إنفصاله عن عارضة الأزياء جيجي حديد.

كانت هذه تفاصيل خبر تصاميم طوني ورد حاضرة في MTV vmas.. وهكذا أطلت كاميلا كابيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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