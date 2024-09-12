لوسي تتراجع عن تصريحاتها بشأن “المداح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تراجعت الفنانة لوسي عن تصريحاتها التي أكدت فيها أنها لو عُرضت عليها المشاركة في الجزء الخامس من “المداح” بطولة الفنان حمادة هلال فسترفض، حيث كشفت أنها حين أدلت بهذه التصريحات كانت تمر بحالة ضيق، مضيفةً أنه لو عُرضت عليها المشاركة الآن فستوافق، لأن قصة العمل تحمل أفكاراً جديدة ومختلفة عمّا قدمته من قبل، وتمنّت لجميع أبطاله النجاح.

وقالت لوسي: “إذا اتعرض عليّا أشارك في الجزء الجديد من مسلسل “المداح” هشارك فيه، لو الشخصية مكتوبة بشكل جديد وأعمق، وتكون مشاهدي كتير لأن الجزء اللي شاركت فيه كانت مشاهدي قليلة”. وأضافت: “في مسلسل “المداح” أنا اشتغلت مع ناس عارفين بيعملوا إيه شاطرين مكنش في وقت للهزار، ومذاكرين كلهم، ولما قُلت مش هشارك فيه كنت متضايقة… لكن أنا قدّمت فيه حاجة مختلفة”.

يُشار إلى أن لوسي شاركت في الجزء الثالث من مسلسل “المداح”، الذي عُرض عام 2023، وتناول العمل قصة “صابر المداح”، والذي بعد ساعات من ولادة طفله يجد نفسه على وشك خوض حرب جديدة مع الجن، حيث يشكّل ابنه خطراً كبيراً على حياة “صابر” ومَن حوله.

مسلسل “المداح 3” هو بطولة: حمادة هلال، محمد رياض، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، محمد عز…، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.