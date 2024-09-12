إيمي سمير غانم تفاجئ جمهورها في رمضان.. وما علاقة حسن الرداد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة تمثّلت بالمسلسل الجديد الذي تعود به الى دراما رمضان بعد غياب أكثر من خمس سنوات، أعلنت الفنانة إيمي سمير غانم عن مشاركتها زوجها الفنان حسن الرداد في المسلسل ليعود الثنائي الى شاشة الدراما من جديد بعد أن قدّما معاً عدداً كبيراً من الأعمال الفنية الناجحة.

المسلسل يتكوّن من 15 حلقة، وهو من تأليف أحمد سعد والي، إنتاج أحمد السبكي، ولم يتم اختيار مخرجه حتى الآن.

وبمجرد تأكيد مشاركة إيمي سمير غانم في دراما رمضان بعد غياب خمس سنوات، تفاعل الجمهور مع الحدث بشكل واسع، وتصدّر اسمها “التريند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن سقف التوقعات عالٍ بأن يحقق العمل نجاحاً كبيراً، ويصبح من أبرز المسلسلات التي تنافس في السباق الرمضاني المقبل.

وكان الزوجان قد قدّما في وقت سابق مسلسل “عزمي وأشجان” الذي عُرض في موسم رمضان 2018، وحقق نجاحاً كبيراً حينها، كما قدّما في السينما عدداً من الأفلام الناجحة، وأبرزها: “زنقة ستات” و”عشان نازلين”.

يُذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم الفنية، مسلسل “سوبر ميرو”، الذي عُرض في رمضان 2019، وجسّدت فيه شخصية “فتاة خارقة”، وتدور أحداثه حول صحافية تعاني بسبب والدها الذي يعاملها مثل اﻷطفال، ومن تعنّت مدرائها في العمل، وتحاول البحث عن مكامن قوّتها الخاصة، فيساعدها صديقها على امتلاك قدرات خارقة.