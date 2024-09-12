رسمياً.. منى زكي تخوض سباق دراما رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنانة المصرية منى زكي، قررت رسميًّا المشاركة في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2025، بعد التعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل جديد مكون من 15 حلقة بعنوان “ناقص ضلع”.

وتأتي مشاركة منى زكي في رمضان 2025 بعد غيابها عن الموسم الماضي، رغم تألقها في رمضان 2023 بمسلسل “تحت الوصاية”، وبدأت منى خلال الساعات الماضية في عمل جلسات مع الشركة المنتجة والمخرج محمد شاكر خضير للوقوف على فريق العمل والتعاقد مع باقي الممثلين، لبدء التصوير بداية تشرين الثاني (نوفمبر المقبل).

يُشار إلى أن منى زكي غابت عن المشاركة في الموسم الرمضاني 2024، بسبب انشغالها بالتحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد منها: “لعب عيال”، والذي تتعاون فيه مع كريم عبد العزيز تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، كما أنها تنتظر عرض فيلم “الجواهرجي”، الذي انتهت من تصويره منذ فترة ولم يحدد موعد عرضه إلى الآن، والعمل من بطولة محمد هنيدي وتأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

وكان آخر أعمال منى زكي الدرامية مسلسل “تحت الوصاية”، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا وشارك فيه كل من دياب، رشدي الشامي، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، نهى عابدين وغيرهم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.