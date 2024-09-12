عمرو سعد يتحدث للمرة الأولى عن علاقته بوالدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تقديمه برنامجه “بيت السعد” الذي يقدمه بمشاركة شقيقه المطرب أحمد سعد عبر شاشة MBC، تحدث الفنان عمرو سعد عن علاقته بوالدته وكيفية تربيتها له ولأشقائه بعد وفاة والده، بجانب الحديث عن دور المرأة في حياة الرجل ومساندته ومساعدته على النجاح.

وقال سعد: “أنا مختلف مع أحمد أخويا، ومبصدقش ومش مقتنع إن فيه ست تزق راجل على النجاح، الست في حياتك بتحقق لك نوع من المتعة، لكن اللي بينجح بيكون بإرادته”.

أما عن والدته، فأضاف: “أمي فيلم طويل ويا رب ما يخلص ويفضل طول العمر، أمي فيلم متنوع وفعلًا دراما مش عادية، تراجيدي وكوميدي وأكشن، أمي ربت 9 بشكل ميري، خمسة رجالة وأربع بنات”.

أردف: “أبويا متوفى وكانت بتنزل كل يوم السوق، وتشيل أوزان تقيلة جدًا وتعمل كل حاجة، أمي كانت ست قوية ودي حلاوة الستات بتوع زمان، وعمرها ما كانت بتنظر ولا اشتكت ولا عمرها قالت حقوق المرأة”.

يُذكر أن مسلسل “الأجهر” الذي عرض في رمضان 2023 يعد آخر أعمال عمرو سعد، وكان من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي وشارك في العمل: ناهد السباعي، درة، نور النبوي، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، أحمد صفوت، وغيرهم.