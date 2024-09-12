روبي تختتم حفلات الصيف مع جمهورها في الساحل الشمالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد المطربة روبي لاختتام حفلات الصيف بحفل غنائي ضخم تُحييه يوم الجمعة المقبل في قرية مراسي بالساحل الشمالي.

ومن المفترض أن تقدّم روبي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة “السنبلاوين” والتي طرحتها أخيراً وستقدّمها للمرة الأولى على مسرح هذا الحفل.

وكانت أغنية “السنبلاوين” التي قدّمتها روبي في فيلم “عصابة الماكس” قد تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري وتوزيع رقمي فيرال ويف، وتأتي ضمن مجموعة من الأغاني الصيفية التي تطلقها روبي على مدار الصيف.

فيلم “عصابة الماكس” هو بطولة: أحمد فهمي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد…، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، إخراج حسام سليمان، وإنتاج هشام عبد الخالق.