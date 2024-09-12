شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عروض لمسرحية عريس البحر بوسط البلد بعد نجاحها بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد أبطال مسرحية "عريس البحر"، للمخرج وليد طلعت، لإقامة 4 عروض على مدار 4 أيام متتالية في ساحة روابط للفنون بوسط البلد، تأتي هذه العروض بعد الإقبال الكبير والنجاح الذي حققته المسرحية ضمن الدورة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن تعرض المسرحية على خشبة مسرح "روابط" من الجمعة للاثنين 20، 21، 22، 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الـ 8 مساء.

المسرحية الكوميدية الدرامية الراقصة "عريس البحر" قصة من الفلكلور الصعيدي، مستوحاة من موال للفنان الراحل محمد طه، وهي تدور حول مشاجرة سببها الميراث بين شقيقين يعيشون في صعيد مصر، ومع تطور الأحداث نرى عدة صراعات إنسانية تتضمن متناقضات عن الخير والشر، الفرح والحزن، الفراق واللقاء.

"عريس البحر" بطولة مجموعة كبيرة من ممثلي وراقصي فرقة مسرح الجامعة البريطانية من بينهم سارة حامد، محمد عطية، محمد مجيد، سما حسن، شريف غانم، وهي من إخراج وليد طلعت، دراماتورج محمد عادل، مساعد المخرج خالد سليمان، سارة صلاح، موسيقى وألحان محمد الصاوي، استعراضات شيرين حجازي، أشعار أحمد شاهين، مخرجان منفذان طارق سعيد ومحمد رأفت، أزياء أميرة صابر، ديكور د. حمدي عطية، تصميم الإضاءة أبانوب فيكتور، مكياج ماجد جمال.



مسرحية عريس البحر



مسرحية عريس البحر



مسرحية عريس البحر



مسرحية عريس البحر