شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وياسمين صبرى يبدآن تصوير فيلم المشروع بعد غد السبت والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ المخرج بيتر ميمى تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "المشروع" – اسم مؤقت – والذي يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وياسمين صبرى، بعد غد السبت الموافق 14 سبتمبر الجارى، حيث يضع بيتر اللمسات الأخيرة عن التحضيرات الخاصة بالفيلم والانتهاء من تعاقدات الفنانين المشاركين في البطولة وكذلك الاستقرار على اسم نهائى للفيلم بدلاً من المشروع.

ويجتمع بيتر ميمى وكريم عبد العزيز في السينما للمرة الثانية على التوالى بعدما قدما سوياً فيلم "بيت الروبى" الذى عرض في موسم عيد الأضحى 2023 وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، فيما يسجل الفيلم الجديد العمل الخامس الذى يجمع بيتر وكريم بعدما تعاونا فى 3 مسلسلات أيضاً هي "الاختيار" الجزء الأول والثانى و"الحشاشين" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وجاء تعاون ياسمين صبرى مع المخرج بيتر ميمى فى فيلم "المشروع"، بعد أكثر من عام على تعاقد ياسمين مع بيتر ميمى على بطولة فيلم بعنوان "دليلة" من تأليفه وإخراجه وإنتاجه ضمن سلسلة أفلام المستضعفين التي قرر بتير تقديمها بعد فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز والذى عرض عام 2021، ولكن لم يتم تنفيذ مشروع "دليلة" حتى الآن، والذى تجسد ياسمين في الفيلم شخصية "سوبر هيرو".

يذكر أن ياسمين صبرى عرض لها مؤخراً في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.