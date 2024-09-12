شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة HBO تعلن عن فتح باب اختيار الأبطال الثلاثة لمسلسل Harry Potter الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شبكة HBO اختيار النجوم الثلاثة لمسلسلها التلفزيوني القادم " Harry Potter"، هارى ورون وهيرمونى، وذلك بعدما رصد متابعين السلسلة والإعلان متداولًا عبر الإنترنت، وأكدت HBO صحته لموقع Variety.

تبحث HBO عن ممثلين أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا في أبريل 2025 ومقيمون في المملكة المتحدة وأيرلندا، كما اشار الإعلان أن الاختيار سيكون شاملاً لجميع الأجناس والأعراق والهويات الجنسية، على ان يكون أخر موعد لتقديم طلب اختبار الأداء 31 أكتوبر المقبل.

وجاء في الإعلان:"نحن ملتزمون بالاختيار الشامل والمتنوع، لكل دور، ويرجى تقديم مؤدين مؤهلين، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو أي أساس آخر محمي بموجب القانون ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد".

يتطلب الإعلان من الممثلين تقديم شريطين قصيرين، بما في ذلك قصيدة قصيرة أو قصة، ولا شيء من " Harry Potter".

وكتب في الإعلان "يرجى إعداد قصيدة قصيرة أو قصة من اختيارك، يمكن أن يكون من كتابك المفضل، أو قصيدة تحبها، أو مونولوج من مسرحية أو شيء قمت بإنشائه بنفسك، من فضلك، لا شيء من " Harry Potter"، من فضلك استخدم لهجتك الخاصة، وتصل مدة الفيديو الأول إلى 30 ثانية كحد أقصى".

وتابع الإعلان شارحا مواصفات الفيديو الثانى:" أما الفيديو الذاتي الثاني فهو "فيديو قصير تخبرنا قليلاً عن نفسك، بما في ذلك تاريخ ميلادك وطولك ومكان إقامتك، بالإضافة إلى ذلك، يرجى وصف أي فرد من أفراد الأسرة أو صديق أو حيوان أليف أنت قريب منه بشكل خاص، من فضلك استخدم لهجتك الخاصة. دقيقة واحدة كحد أقصى."



إعلان HBO لـ اختيار ابطال Harry Potter