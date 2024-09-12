شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لأعمال الموسيقار جمال سلامة في دار الأوبرا.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يقدم عدد من مطربين دار الأوبرا حفلا من أعمال الموسيقار جمال سلامة يوم الأحد المقبل على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا، وذلك فى الثامنة والنصف مساءـ ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أعماله مع كبار النجوم .

ولد جمال سلامة لعائلة فنية في الإسكندرية عام 1945، واتجه مبكرًا إلى دراسة الموسيقى في كونسرفاتوار القاهرة حيث حصل على دبلوم المعهد العالي للموسيقى، ثم سافر إلى روسيا للحصول على الدكتوراه فى التأليف الموسيقى من كونسرفاتوار موسكو، وعزف سلامة على آلة الأورج في فرقة أم كلثوم، كما تولى فيما بعد قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، وكان عضوا في لجنة الموسيقى في المجلس الأعلى للثقافة.

وحصل سلامة على جائزة عيد الفن لعام 1977،وجائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1981.

من أشهر الأغانى التي لحنها الموسيقار جمال سلامة أغاني فيلم "ليلة بكى فيها القمر"، للفنانة الراحلة صباح ، وكان من بين أغانيه أغنية "ساعات..ساعات" التي تعد من أشهر أغانيها.

كما لحّن لسميرة سعيد فى عام 1981 أغنية "أحكى ياشهرزاد"، وأيضا مجموعة من الأغاني مثل "مش حتنازل عنك" في عام 1986، "قال جاني بعد يومين"، "واحشني بصحيح" في 1983، "سيني لوحدي"، موشح "يا مالكي" في عام 1988، "تعبك راحـة"،"آه لو منتش حبيبي" في عام 1989.

ولحّن الدكتور جمال سلامة كذلك عدّة أغان ناجحة للمطربة اللبنانيّة ماجدة الرومي من بينها " بيروت ست الدنيا" وقصيدة "مع جريدة" للشاعر السوري نزار قبّانى، كما كانت له تجربة في الأغاني الوطنيّة حيث لحّن للمطربة التونسيّة صوفيّة صادق أغنية " شباب العهد " التّي تتغنّى بشعب تونس.

كما ولحن الكثير من الأفلام والمسلسلات المصرية في حقبة الثمانينات التي لا زالت في ذاكرة الناس مثل "مسلسل الحب واشياء اخرى" وفيلم "حبيبي دائما".

لحن جمال سلامة أيضًا مجموعة من الأغاني الدينية التي غنتها ياسمين الخيام في مقدمات مسلسلى "محمد رسول الله"، و"ساعة ولد الهدى"، ونهايتها، وهي تحمل قدرًا كبيرًا من التعبير يختلف عن الغناء الديني التقليدي الذي يستعمل الدفوف بشكل أساسى.