شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح الفيلم الكوميدي Single Lady والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نتفليكس الأمريكية، عن موعد طرح أحدث أعمالها السينمائي وهو الفيلم الكوميدي Single Lady الذي تم التنويه عنه لأول مرة في مايو الماضي، على أن يطرح عبر المنصة في 8 أكتوبر المقبل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد تم تصويره في مسرح ويلترن في لوس أنجلوس، وسيكون الفيلم الخاص الرابع لـ "علي وونج" في الخدمة بعد فيلم Ali Wong: Don Wong (2022)، وAli Wong: Hard Knock Wife (2018)، وAli Wong: Baby Cobra (2016). وفي الفيلم، تتحدث بصراحة عن حياتها بعد الطلاق والسعي وراء الحب، كما عملت وونج كمخرجة ومنتجة تنفيذية إلى جانب جون إروين.

وفى سياق آخر، تسعي منصة نتفليكس الأمريكية للسيطرة على حقوق مسلسل الرسوم المتحركة Twilight المقتبس من رواية "ستيفاني ماير" بعنوان "Midnight Sun"، حيث يخضع المشروع حالياً في مرحلة التطوير على المنصة العالمية من قبل شركة Lionsgate.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المسلسل المرتقب يكتبه "سينيد دالي" وهي إعادة سرد لـ Twilight من منظور إدوارد كولين، وكان أداء النجم العالمي "روبرت باتينسون" لدور إدوارد في فيلم Twilight لعام 2008 مستوحى من تلك الرواية حيث شاركت ماير مخطوطتها آنذاك مع الممثل.