شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وفهمى يبدآن تحضيرات فيلم "أحمد وأحمد" بتوقيع أحمد نادر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج أحمد نادر جلال التحضيرات والاستعدادات الخاصة بفيلم أحمد وأحمد، الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمى، والذى يعد من أبرز الأفلام في الفترة المقبلة، من انتج أحمد بدوى فيلم سكوير، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن أبطال الفيلم خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى ضيوف الشرف .

ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجه لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية ، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائى ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات .

يشار إلى أن آخر أعمال السقا فيلم السرب وحقق نجاحا كبيراص وقت عرضه، وشارك في بطولته كلا من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، واخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

كما يعرض حاليا لأحمد فهمى فيلم عصابة الماكس، ويشارك في بطولته كلا من روبى، ولبلبة، وأوس اوس، عدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، عن إطلاق اسم الفنان الكبير أحمد السقا علي الدورة الرابعة عشرة من المهرجان، وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.