"رفعت عيني للسما".. قصة الفيلم قبل عرضه بمهرجان الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك فيلم "رفعت عيني للسما" للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة في الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

قصة فيلم رفعت عيني للسما

تدور أحداث الفيلم حول، تقرر مجموعة من الفتيات تأسيس فرقة مسرحية، وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما كبيرة.

أبطال فيلم رفعت عيني للسما

الفيلم، بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود، هايدي سامح، مونيكا يوسف، مارينا سمير، مريم نصار، ليديا هارون وإخراج ندى رياض وأيمن الأمير.

مشاركة الفيلم في سيني جونة

وكان فيلم "رفعت عيني للسما"، مشاركًا في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام (منطلق الجونة السينمائي سابقًا) في دورة المهرجان السادسة، حيث تلقى دعمًا في فئة الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

فيلم رفعت عيني للسما يحصد العين الذهبية بمهرجان كان

وكان العرض الأول للفيلم في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، وحصل على جائزة العين الذهبية، ليصبح أول فيلم مصري يحصد تلك الجائزة.