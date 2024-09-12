ماري بيري تظهر بفستان إرتدته منذ 11 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - أثبتت الكاتبة البريطانية ماري بيري أنها ملكة الأسلوب المستدام حيث ظهرت بفستان مألوف للغاية في حفل توزيع جوائز التليفزيون الوطني ليلة الأربعاء.

أقدمت نجمة The Great British Bake Off، البالغة من العمر 89 عاماً، ارتداء فستان من الساتان الأزرق المذهل، الذي ارتدته لأول مرة في حفل توزيع الجوائز السنوي في عام 2013.

بدت ماري رائعة في الفستان الذي يعانق قوامها، بتنورة من الساتان عالية الخصر وقميص من الجيرسيه، نسخاً لأسلوبها الذي كانت عليه قبل أحد عشر عاماً، عندما سارت على السجادة الحمراء مع نجمها المشارك في بطولة GBBO بول هوليوود، وأضافت إليه قلادة لامعة.

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