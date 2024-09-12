الارشيف / فن ومشاهير

ماري بيري تظهر بفستان إرتدته منذ 11 عاماً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ميرنا وليد - بيروت - أثبتت الكاتبة البريطانية ماري بيري أنها ملكة الأسلوب المستدام حيث ظهرت بفستان مألوف للغاية في حفل توزيع جوائز التليفزيون الوطني ليلة الأربعاء.


أقدمت نجمة The Great British Bake Off، البالغة من العمر 89 عاماً، ارتداء فستان من الساتان الأزرق المذهل، الذي ارتدته لأول مرة في حفل توزيع الجوائز السنوي في عام 2013.
بدت ماري رائعة في الفستان الذي يعانق قوامها، بتنورة من الساتان عالية الخصر وقميص من الجيرسيه، نسخاً لأسلوبها الذي كانت عليه قبل أحد عشر عاماً، عندما سارت على السجادة الحمراء مع نجمها المشارك في بطولة GBBO بول هوليوود، وأضافت إليه قلادة لامعة.

00a00fab3c.jpgc612e98c84.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر ماري بيري تظهر بفستان إرتدته منذ 11 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا