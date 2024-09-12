الأحد المقبل.. حفل لأعمال الموسيقار جمال سلامة بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا لأعمال الموسيقار جمال سلامة، الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أعماله مع كبار النجوم، يقدمها عددًا من مطربين دار الأوبرا على خشبة المسرح الخاص بها.

يذكر أن جمال سلامة، ولد في عائلة فنية بالإسكندرية عام 1945، إذ اتجه مبكرًا إلى دراسة الموسيقى في كونسرفاتوار القاهرة.

وحصل "سلامة" على دبلوم المعهد العالي للموسيقى، ثم سافر إلى روسيا للحصول على الدكتوراه في التأليف الموسيقي من كونسرفاتوار موسكو.

وعزف "سلامة" على آلة الأورج في فرقة أم كلثوم، كما تولى فيما بعد قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، وكان عضوا في لجنة الموسيقى في المجلس الأعلى للثقافة.

وحصل على جائزة عيد الفن لعام 1977، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1981.