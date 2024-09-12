بصورة في البحر.. أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلاد ابنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان أحمد حاتم، بعيد ميلاده ابنه عزيز، أثناء الاستمتاع بإجازة الصيف في البحر.

ونشر حاتم صورة مع ابنه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا باشا".

ويشارك أحمد حاتم في فيلم "عاشق"، بطولة الفنانة أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، وغيرهم من نجوم الفن، ومن إخراج عمرو صلاح، وتأليف عمر زهران.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار تشويقي رومانسي، حول طبيب يعالج المرضى من الإدمان، ويقع فى حب فتاة ويكتشف بعد ذلك أنها تعاني من الإدمان ويحاول علاجها بعد وقوعهما بقصة حب.

اقرأ أيضا..

بعد الإعلان عن مشاركته في "الجونة السينمائي".. 4 صور جديدة من "الفستان الأبيض"

على أغنية "ولا واحد ولا مية".. المطربة بوسي ترقص مع حكيم في عيد ميلادها (فيديو)