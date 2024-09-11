شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل تيتا زوزو يكشفون تفاصيله قبل العرض .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع مسلسل تيتا زوزو بطولة الفنانة إسعاد يونس تفاصيله قبل العرض على شاشة قناة dmc ومنصة Watch IT، وذلك خلال لقاءات حصرية في برنامج It's Showtime على شاشة قناة الحياة.

وقالت الفنانة إسعاد يونس: يتناول المسلسل مجموعة من الحكايات المتنوعة وهناك خطان أو ثلاثة "دراميين" جدد على الدراما المصرية، حيث إنه شامل لمعظم مشاكل المجتمع، كما نرى خلال الأحداث كيفية تعامل الجدة زوزو مع أحفادها وقدرتها على تفهم عقليتهم وتحاول حل مشاكلهم وتقبل الاختلاف بينهم وبين الجيل التي ربته في ظل الظروف المحيطة، وكل حفيد لدى تيتا زوزو بشخصية مختلفة وافكارهم متنوعة مستخدمين التكنولوجيا المتطورة".

وأردفت صاحبة السعادة: تيتا زوزو تشبهني كثيرًا، حيث إن محمد عبد العزيز مؤلف العمل على معرفة بي منذ 11 عاما، وأعتبره أحد أبنائي، وتفهمني جيدا، ولا أجد صعوبة في الحوار ".

أما عن علاقتها بالفنان صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل، أردفت: يظهر الفنان صلاح معي خلال الأحداث بدور رومانسي ويخبرني بحبه لي بين الحين والآخر وتجمعني به علاقة صداقة قوية ويساعدني وأساعده دومًا، كما أن يشعر بأنه يستطع التفوق على مشاكله بالمشاعر التي يكنها لي، ولكن يكون لي رأي آخر.

بينما أشار الفنان نور محمود إلى أنه يلعب دور رجل يدعى سيف ويعمل مهندس وهو الابن الأكبر لـ زوزو ومتزوج من الفنانة إيناس كامل ولديه ولد وبنت وهما: جودي مسعود وأحمد عنان، وخطط لحياته في كل شيء ويريد أن تسير كما الورقة والقلم، ويتعامل بطريقته وتفكيره مع والدته وأبنائه وزوجته حتى أخوته حيث إن لديه شقيق يدعى خالد ويلعب دوره الفنان محمد كيلاني وشقيقتان وهما منى -سمر علام- وهبة -ندى موسى".

وتحدثت الفنانة ندى موسى عن شخصيتها قائلة: ألعب دور فتاة تدعى هبة وهي ابنة تيتا زوزو، ولدي ابنة تبلغ 12 عام خلال الأحداث، وتخوفت كثيرًا من الدور لكونها أم في سن صغير، خاصةً وأنني لم أخض تجربة الأمومة، ولكن عندما تناقشت في الأمر لمست أهميته وهو زواج الفتيات في سن صغير 18 و19 عاما، وإنجابهم السريع، وعندما يبلغن الثلاثين يكتشفن أنهن لم يحققن شيئا خاصا بهم.

وأردف الفنان محمد كيلاني: أظهر خلال ألأحداث بدور رجل يدعى خالد وهو الابن الأصغر لـ تيتا زوزو، وعاش لحظات دلع عديدة، ولم يتزوج ، وذلك الأمر يقلق والدته زوزو، كما أنه يغني خلال الأحداث.

وأوضح الفنان عابد عناني أن يقوم بدور رجل يدعى مصطفى ومتزوج من ابنة تيتا زوزو، معربًا عن سعادته البالغة بتعاونه للمرة الثانية مع المخرج شيرين عادل وللمرة الأولى مع الفنانة إسعاد يونس، مشيرًا إلى أن أجواء التصويرية عائلية بالفعل كما هي في أحداث المسلسل.

وقالت الفنانة بسمة داود عن مشاركتها في المسلسل: شخصيتي لذيذة ومختلفة عما قدمتها من قبل وعن مسلسل الوصفة السحرية، وسينجذب الجمهور للدور بشكل ما، كما أن ظهوري خلال المسلسل متأخر وفي البداية لن يعرف الجمهور طبيعة دوري، ولكن مع تتابع الأحداث سيدركون الخيوط المغزولة.

وأشار الفنان إسلام إبراهيم إلى أنه يظهر خلال الأحداث بدور رجل يدعى رشيد ويكون الصديق المقرب لتيتا زوزو، متكتمًا عن تفاصيل الدور، مشوقًا الجمهور لوجود العديد من المفاجآت في دوره خلال الأحداث.



النجمة القديرة اسعاد يونس



أبطال مسلسل تيتا زوزو



أبطال مسلسل تيتا زوزو



أبطال مسلسل تيتا زوزو



الفنان أسلام ابراهيم



محمد الكيلاني



أبطال مسلسل تيتا زوزو



أبطال مسلسل تيتا زوزو