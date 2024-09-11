فقرة فنية للمخرج وليد عوني في ختام مهرجان المسرح التجريبي.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت منذ قليل، الفقرة الفنية للمخرج وليد عوني، وذلك ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 31 برئاسة الدكتور سامح مهران، المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

المكرمون في ختام مهرجان المسرح التجريبي

يكرم خلال حفل الختام كل من اسم الراحل الفنان الكبير أحمد راتب، واسم الدكتورة الراحلة عايدة علام أستاذة المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان، ويعقبه توزيع جوائز الدورة الحادية والثلاثين التي أقيمت باسم الدكتور علاء عبد العزيز، ويقدم حفل الختام باللغتين العربية والإنجليزية الفنانة نورهان، ويعلن الجوائز رئيس لجنة التحكيم الدكتور مدحت العدل.

بمشاركة أعضاء اللحنة، وهم : النجمة سلوى محمد علي (مصر)، الفنان جون سيبي أوكومو (كينيا)، الفنان ساڤاس پاتساليدس (اليونان)، الفنان مارت ميوس (استوانيا)، الفنان والأكاديمي د. عبدالاله السناني (السعودية)، الكاتب والروائي هزاع البراري (الأردن).

مهرجان المسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة المصرية وتتشكل لجنته العليا من كل من الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.