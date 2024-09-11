عرض أول|فيلم "الفستان الأبيض" يشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان الجونة السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "الفستان الأبيض"، عن مشاركته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2024.

ومن المقرر أن يشهد الفيلم، عرضه الأول في المهرجان بحضور فريق العمل والنجوم المشاركين.

قصة فيلم الفستان الأبيض



فيلم "الفستان الأبيض" يسرد قصة "وردة"، التي تفقد فستان زفافها قبل يوم واحد فقط من حفل الزفاف، ما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة للبحث عن بديل، خلال هذه الرحلة، تكتشف جوانب جديدة من حياتها وعلاقتها بالمدينة، وتخوض تجربة تكشف لها عن ذاتها بعمق أكبر.

تفاصيل فيلم الفستان الأبيض



الفيلم يعد أول إنتاج مشترك بين "فيلم كلينك"، للمنتج محمد حفظي وذا بلانيت ستوديوز، للمنتج طارق نصر، ويشارك في الإنتاج الفنانة ياسمين رئيس.

الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، وبطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، مع ظهور خاص لكل من أروى جودة، إنجي أبو السعود، وميمي جمال.

يضم فريق العمل للفيلم، أحمد عبد الله السيد كمنتج إبداعي، وعمر أبو دومة كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل ريم العدل، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد حماد، والإشراف الفني والديكور بقيادة عاصم علي.



وعبّرت المخرجة جيلان عوف، عن سعادتها بمشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان، مشيرة إلى أن العمل استغرق وقتاً طويلاً في الكتابة والإخراج لضمان تقديم رسالة الفيلم بصدق ونقل المشاعر الإنسانية التي تمر بها الشخصية الرئيسية "وردة" في ليلة زفافها، وأضافت أن الأداء النسائي المتميز لكل من ياسمين رئيس وأسماء جلال ظهر بأسلوب جديد ومختلف يعكس عمق الشخصية وتطورها".

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة سيقام في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن يحظى فيلم "الفستان الأبيض" باهتمام واسع من الجمهور والنقاد على حد سواء ضمن قائمة الأفلام المتميزة المشاركة في المهرجان