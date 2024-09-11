شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المغربية رجاء خرماز: سعداء بالتواجد مع الجمهور المصري بعرض فطائر التفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المسابقة الرسمية للدورة الواحدة والثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عرض مسرحية "فطائر التفاح" لفرقة "دوز تمسرح" المغربية على المسرح الرئيسي بالفلكي، حيث شهدت المسرحية تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتتمحور المسرحية حول الليلة الأخيرة في حياة شخصية آدم المصاب بسرطان، في مقابل زوجته حواء التي تتطلع إلى الحياة بكل ألوانها ومتعها ومباهجها.



رجاء خرماز



رجاء خرماز

وأعربت الفنانة المغربية رجاء خرماز التي تلعب دور حواء في المسرحية ، لـ"الخليج 365" عن شعورها وفريق عمل المسرحية بالسعادة الكبيرة للمشاركة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، قائلة: المشاركة بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي العريق في دورته الـ31 أمر مهم للغاية بالنسبة لنا وحضورنا مع الجمهور المصري المثقف والواعي والقاددر على تذوق الفن هو فوز كبير لنا ونفخر بأننا تركنا أثر طيب من خلال وجودنا بالمهرجان.

وأوضحت خرماز أن العرض العرض يدور حول ذاكرة آدم التي يصيبها النسيان، وحواء زوجته التي تستعد للاحتفال بعيد زواجهما، ولكن آدم يهدد بمحو ذاكرته والموت، قائلة: ألعب شخصية حواء من خلال أحداث المسرحية التي يكشف فيها كل بطل من أبطال المسرحية عن الجانب الخفي الذي لا يعرفه الطرف الآخر عن مشاعره الإنسانية حيث تحاول حواء إعطاء روح وحياة جديدة لآدم.

المسرحية التي نفذت العديد من الجولات بالمغرب قبل أن تشارك في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي تكشف عمق العلاقات الإنسانية وكيفية التعبير عن الحب ببساطته وعدم تعقيده، ولقى العرض تفاعلا كبيرا من الجمهور مع النص وطريقة أداء الممثلين فوق خشبة المسرح.

وقد تم عرض المسرحية، بحضور أعضاء لجنة تحكيم التي يترأسها الشاعر والسيناريست المصري مدحت العدل، وعلى مدى نحو 50 دقيقة تابع جمهور مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عملا فنيا متكاملا بين البعد الفكري ورمزيات متعددة تنطلق من البداية الأولى حيث آدم وحواء.

مسرحية "فطائر التفاح" من إنجاز فرقة "دوز تمسرح" المغربية، ومن إخراج المخرج المسرحي عبد الجبار خمران، عن نص للكاتب السوداني أمجد أبو العلا، كتبه في 2011، وحصل على جائزة أفضل نص عربي من الهيئة العربية للمسرح، وقام بتشخيص أدوارها رجاء خرماز وزينب الناجم ونور الدين سعدان و زكرياء حدوشي.