شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج أحمد الدسوقى: بدأنا تحضيرات لمسلسل نيللى كريم والعرض في 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج أحمد الدسوقى لـ"الخليج 365" إنه بصدد التحضيرات والاستعدادات لمسلسل النجمة نيللى كريم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف أمين جمال، وإخراج عبد العزيز النجار، مؤكداً إنه بالفعل تعاقد مع المخرج عبد العزيز النجار أمس واتفقا على كل الخطوط العريضة للعمل، مشيراً إلى أن مسلسل نيللى كريم مكون من 15 حلقة حتى الآن، ولم يتم الاتفاق على أسماء الممثلين، حيث أن العمل في طور الكتابة.

وأوضح الدسوقى أن نيللى كريم نجمة كبيرة ولها شعبية كبيرة، ولذلك نبحث دائما سوياُ تقديم أعمال مميزة ومختلفة، كما فعلنا في مسلسل فراولة العام الماضى، وأن شاء الله نقدم حاجة مميزة كعادة نيللى خلال رمضان 2025.

يشار إلى أن آخر اعمال المنتج أحمد الدسوقى مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.