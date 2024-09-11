بهذه الكلمات.. عصام السقا ينعى إيهاب جلال مدرب النادي الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى الفنان عصام السقا، إيهاب جلال المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الذي وفاته المنية بعد صراع مع المرض.

وكتب السقا"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحمة الله عليك.. كابتن ايهاب جلال".

ورحل إيهاب جلال، مدرب النادي الإسماعيلي، عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عاماً.

إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

اقرأ أيضا..

بالصور.. محمد سامي برفقة زوجته مي عمر في أحدث ظهور لهما

"بـ الأبيض".. مي سليم أنيقة في أحدث ظهور لها | مصراوى