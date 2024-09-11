فيديو جديد يكشف رشاقة شيماء سيف بعد خضوعها لجراحة تكميم المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة شيماء سيف فيديو جديد لها، تستعرض فيه رشاقتها بعد إجرائها عملية تكميم المعدة الفترة الماضية.

وظهرت شيماء خلال الفيديو وهي تتحرك لإبراز رشاقتها بعدما استطاعت خسارة الكثير من وزنها، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام".

تفاعل نجوم الفن مع الفيديو، وعلقت الفنانة نور قدري: "يا حلاوتك ما شاء الله"، وكتبت الإعلامية فاطمة مصطفى: "قمر يا شيمو"، كما تفاعلت الفنانة هدى المفتي مع إطلالة شيماء سيف.

كانت الفنانة شيماء سيف، تحدثت عن إجرائها عملية تكميم المعدة خسارتها 50 كيلو من وزنها خلال فترة قصيرة، وذلك أثناء ظهورها ضيفة برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

يُذكر أن الفنانة شيماء سيف شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية ملك والشاطر، بطولة يسرا، أحمد عز، سيد رجب، مصطفى غريب، والتي عرضت في المملكة العربية السعودية.

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