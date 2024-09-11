كايروكي في حفل جديد بمدينة الشيخ زايد (الموعد والمكان)

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الغنائي الشهير “كايروكي” لحفله الغنائي الجديد في مدينة الشيخ زايد، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية التي أقيمت خلال الموسم الجاري.

موعد حفل كايروكي في مدينة الشيخ زايد

ومن المقرر أن يقام الحفل في 11 أكتوبر المقبل داخل إحدى المتنزهات الشهيرة في مدينة الشيخ زايد وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أحدث أغاني كايروكي تلك قضية

كان قد طرح “كايروكي ” أغنية “تلك قضية” والتي سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، واجتاحت العالم العربي تضامنًا مع القضية الفلسطينية والأحداث التي تشهدها فلسطين بعد “طوفان الأقصى” الذي بدأ في أكتوبر الماضي.

أغنية تلك قضية من كلمات مصطفى غبراهيم، وتقول كلماتها "ينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض؟ يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك ع المقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنساناً راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس واما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية كيف أنامَ قريرَ العينِ؟

وأضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة ف بيتها ممنوع حد يخش يغيتها وكأن الارض اللي فوقيهم مش تبع الكورة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجنٍ واسع؟ زنازينه من نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعلق ف رقاب القاتل تجمع اشلائك وتقاتل وتوري الدنيا الكدابة كيف يسير قانون الغابة من اين طريق الحرية ومن أين تؤتى الدبابة مش فارقة العالم يتكلم موت حر وما تعيشٌ مسلّم تلهم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بننادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين دن كما شئت فأي إدانة لما يجري جوا السلخانة مش هتخف بارود الدانة ولا قادرة ترجع له صباح تلك قضية .