ثنائيّ تركيّ جديد يستعدّ لدخول القفص الذّهبيّ الشهر القادم

بدأ كلّ من الممثّلَين التّركيَّين بيرجي أكلاي وهاكان كورتاش، التّحضيرات لزفافهما بعد قصّة حبّ جمعتهما لعدّة أشهر خاصّة بعدما كشفا عن حبّهما في شباط/فبراير الفائت.

ومن المُقرّر أن يحتفل الثّنائي بالزّفاف في تشرين الأوّل/أكتوبر القادم ضمن أجواء بسيطة وهادئة بحسب ما تردّد من معلومات خاصّة أنّ موعد الزّواج كان قد اتُّخذ بشكل مفاجئ بعدما تقدّم هاكان بطلب الزّواج من بيرجي خلال إجازتهما في باريس.

الجدير بالذّكر، أنّ بيرجي أكالاي، كانت قد تعرّضت لحادث خطير خلال تصوير أحد مشاهدها في مسلسلها “المقبرة”، إذ سقطت وأصيبت عند منطقة الصّدر فتوجّهت مباشرة إلى المستشفى برفقة حبيبها الممثّل هاكان كورتاش للاطمئنان أكثر إلى وضعها الصّحيّ خاصّة أنّ الإصابة جاءت في منطقة حسّاسة من الجسم ولكن تبين بعد الفحوصات ألّا يوجد أيّ شيء خطير على صحّتها.

نذكر أنّ بيرجي أكالاي في رصيدها عشرات الأعمال منها مشاركتها في مسلسلات: “عاصي، حبّ في مهبّ الرّيح، عروسات غاضبات، حبّ أبيض أسود بابل، من أعمالها أيضًا “الصّيف الأخير”.

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أيضًا مسلسل “الطموح الأعمى” الذي جمعها مع ابراهيم تشيليكول على نتفليكس.

أمّا الممثّل هاكان كورتاش فمن أشهر أعماله “الطبيب المعجزة” “أبي”.