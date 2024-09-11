شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام توقعت تدمير برجا التجارة العالمي قبل حدوثه.. أبرزها يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع الذكري الـ 23 لتدمير برجا التجارة العالميين في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في 11 سبتمبر 2001، والتي كانت نقطة تحول كبيرة في مجال السينما، والتي انتج بعدها عشرات الاعمال التي تناولت تلك القضية بمختلف الزوايا، حيث نستعرض في هذا التقرير ثلاثة أفلام توقعت تلك الواقعة حيث تدمر فيها برجا التجارة وولاية نيويورك كاملة.

ومن أهم الاعمال التي ظهر فيها تدمير برجا التجارة، هو فيلم Independence Day الذي طرح عام 1996، وهو العمل الذي سرد على شكل خيال علمي وحاز على جائزة الأوسكار، وهو من إخراج رولان إيميريش، حيث تناول غزو فضائي للأرض ليتصدي لهم القوات الأمريكية بعد ان خلف تدمير كبير للكثير من المعالم الأمريكية ومنهم بينهم كان برجا التجارة، وحقق الفيلم إيرادات ضخمة حيث جمع في أمريكا أكثر من 300 مليون دولار، وحقق عالمياً أكثر من 815 مليون دولار، ليصبح في المركز الـ 38 لأكثر الاعمال تحقيقاً للإيرادات.

وكان من ضمن الأفلام التي تناولت الحدث هو فيلم Deep Impact، الذي قام ببطولته كل من إليجاه وود، وتيا ليوني، والنجم العالمي مورجان فريمان، وكان من اخراج ميمي ليدر، وهو فيلم خيال علمي تم طرحه عام 1998، ويتحدث الفيلم عن مذنب قادم للأرض وسيؤدي إلى دمارها، ثم تقوم وكالة ناسا بإرسال مركبة فضائية محملة بقنابل نووية لتدمير المذنب قبل وصوله للأرض، وهو الذي ظهر ايضاً فيه بعض اعمال التدمير لمعالم أمريكا ومن ضمنهم الأبراج.

وفيلم Armageddon الذي عرض عام 1998 وتحدث عن خيال علمي وهو من بطولة بروس ويليس وبن أفليك وليف تايلر وبيلي بوب ثورنتون ومايكل كلارك دنكان وويليام فيكتنر واوين ويلسون، ويتبع الفيلم من مجموعة من عمال الحفر يرسلون إلى الفضاء من قبل ناسا لإيقاف كويكب عملاق من الاصطدام بالأرض.